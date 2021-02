Trickbetrüger erbeuten so viel Geld in MV wie noch nie

Stand: 04.02.2021 14:30 Uhr

Enkeltrick, falsche Gewinnspiele oder Schockanrufe - Betrüger haben in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern soviel Geld erbeutet wie noch nie. Das hat das Landeskriminalamt in Rampe bei Schwerin mitgeteilt.