Stand: 28.11.2020 11:15 Uhr Tribsees: Zwei Menschen bei Unfall auf der A20 verletzt

Bei einem Unfall auf der A20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. In Richtung Stettin war an einem Rückstau kurz vor der Baustelle Tribsees ein polnischer Fahrer auf ein Auto aufgefahren, das noch gegen einen weiteren Wagen geschoben wurde. Laut Polizei wurde der Verursacher schwer verletzt, die Frau vor ihm im Auto leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 Euro. | 28.11.2020 11:15