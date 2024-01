Stand: 02.01.2024 05:55 Uhr Tribsees: Verkehrsunfall zwischen Polizeiwagen und Roller

Die Polizei in Grimmen hat in der Nacht einen flüchtigen Rollerfahrer gestellt. Bei einer Kontrolle hatten die Beamten festgestellt, dass an dem Fahrzeug kein Kennzeichen war. Daraufhin war der Rollerfahrer geflüchtet und hatte sämtliche Anhaltesignale missachtet. Als sich die Polizei neben dem Roller befand, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er beschädigte mit dem Roller den Streifenwagen und flüchtete zu Fuß weiter. Doch die Polizei konnte ihn stellen. Der 19-jährige Deutsche hatte keine Fahrerlaubnis und der Roller war weder zugelassen noch versichert.

