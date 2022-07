Stand: 11.07.2022 13:25 Uhr Tribsees: Kurzzeitige Autobahnsperrung wegen Feldbrand

An der A 20 in Höhe Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) hat am Montagvormittag ein Acker gebrannt. Weil der Rauch auch auf die Autobahn geweht ist, musste diese für etwa eine halbe Stunde beidseitig voll gesperrt werden. Inzwischen hat die Polizei die Straße aber wieder freigegeben. Ursache für den Brand war vermutlich ein defekter Mähdrescher. Die zuständigen Landwirte konnten aber schnell eine Brandschneise auf dem Acker ziehen, so dass das Feuer von selbst ausging ohne einen nennenswerten Schaden anzurichten. | 11.07.2022 13:24

