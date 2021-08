Stand: 11.08.2021 07:20 Uhr Tribsees: Behelfsbrücke der A20 erneut gesperrt

Die A20 ist an der Behelfsbrücke im Trebeltal seit 7 Uhr in beiden Fahrtrichtungen wegen ganztägiger Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird über die Landesstraßen 19 und 23 umgeleitet. Die A20 ist die wichtigste Ost-West-Verbindung in Mecklenburg-Vorpommern. Sie war im Herbst 2017 bei Tribsees erst abgesackt und dann eingebrochen. Es klaffte ein riesiges Loch. Mit der Fertigstellung der neuen A20-Brücke wird Ende 2023 gerechnet. | 11.08.2021 07:19