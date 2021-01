Stand: 09.01.2021 11:45 Uhr Tribsees: Auto in Flammen - Brandstiftung?

Nach dem Brand eines Autos in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) sucht die Polizei Zeugen. Kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Sonnabend war das Feuer in einem geparkten Auto im Front- und Heckbereich ausgebrochen. Die Flammen konnten demnach unter Kontrolle gebracht werden, bevor sich das Feuer auf andere Fahrzeuge ausbreitete. Trotzdem wurde ein daneben geparkter Wagen beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. | 09.01.2021 11:43