Stand: 01.03.2021 10:22 Uhr Tribsees: A20 zwischen 13 und 16 Uhr komplett gesperrt

Die Autobahn 20 wird am Nachmittag bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Anlass sind Sicherungsarbeiten an der Trebeltalbrücke. Von 13 bis 16 Uhr wird der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze umgeleitet. Die Autobahn war 2017 in dem Bereich im morastigen Untergrund abgesackt und wird seit dem aufwendig erneuert. | 01.03.2021 10:21