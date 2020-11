Stand: 18.11.2020 05:49 Uhr Tribsees: A20 an Großbaustelle gesperrt

Die Autobahn 20 wird heute von 7.30 Uhr an bei Tribsees erneut gesperrt. Grund sind laut Verkehrsministerium umfangreiche Arbeiten an der Großbaustelle. Die Sperrung endet heute voraussichtlich um 20.00 Uhr. Der Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze über umgeleitet. Auf dem 800 Meter langen Abschnitt an der Trebel war die A20 im Jahr 2017 im moorigen Untergrund abgesackt. Seit Dezember 2018 rollt der Verkehr dort über eine Behelfsbrücke. | 18.11.2020 05:47