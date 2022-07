Treffen zum Umbau der Energieversorgung in Rostock Stand: 13.07.2022 06:48 Uhr Wirtschafts- und Regierungsvertreter treffen sich heute in Rostock, um die Flüssiggas-Pläne für Lubmin genauer zu regeln. Bei einem weiteren Treffen geht es um die Rolle des Rostocker Hafens beim Umbau der Energieversorgung.

Hintergrund ist Russlands Krieg gegen die Ukraine: Als Konsequenz will Deutschland unabhängiger von russischen Energielieferungen werden. Nach Plänen der Regierung könnte die bislang stark von russischem Pipeline-Öl abhängige PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt über Rostock versorgt werden. Auch die Anlandung von LNG in Rostock war in der Vergangenheit diskutiert worden. Über den möglichen Beitrag des Rostocker Hafens zur Umstellung der Energieversorgung wollen sich Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) und Bundeswirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) informieren, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Firmen wollen Eckpunkte für LNG-Anlandung in Lubmin festlegen

In Lubmin will das mittelständische Unternehmen Deutsche Regas ab Dezember Flüssiggas anlanden und bis zu 4,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich in das deutsche Fernleitungsnetz einspeisen. Das notwendige schwimmende LNG-Terminal wollen die Investoren vom französischen Energieunternehmen Totalenergies chartern. Die Firmen wollen heute in Rostock ein entsprechendes Eckpunktepapier unterzeichnen.

Weitere Informationen Investor will Flüssiggas-Import in Lubmin vorantreiben Der kleine Ort in Vorpommern könnte ein möglicher Standort sein, wo das Gas angelandet und dann per Leitung weiterverteilt wird. mehr Abkehr vom russischen Öl: Mehr Umschlag in Rostock? Deutschland rüstet sich für ein Ende des Betriebs der Öl-Raffinerie von Schwedt. Das könnte sich auch auf den Rostocker Ölhafen und die Kraftstoffversorgung in MV auswirken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.07.2022 | 08:00 Uhr