Trauerstaatsakt für Landtagspräsidentin Bretschneider

In Neubrandenburg wird heute mit einem Trauerstaatsakt Abschied von der verstorbenen Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD) genommen. Die Zeremonie wird zur Mittagsstunde in der Konzertkirche stattfinden. Mit dem Staatsakt soll die vor zwei Wochen verstorbene Landtagspräsidentin besonders gewürdigt werden.

Empfang im Haus der Kultur und Bildung

Zum Gedenken an die Politikerin werden Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und weitere politische Weggefährten der Verstorbenen reden. Anschließend lädt der Landtag zu einem Trauer-Empfang in das Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg ein.

Erlös für Verein "Flamme der Hoffnung"

Der Erlös der Veranstaltung soll dem Neubrandenburger Verein "Flamme der Hoffnung" zu Gute kommen, für den sich Bretschneider auch engagiert hatte. Dabei sind Jugendliche mit einem Kerzenlicht unterwegs, das Familien von kranken oder gestorbenen Kindern Solidarität verdeutlichen soll.

Langjährige Landtagspräsidentin

Bretschneider war seit 2002 Landtagspräsidentin. Sie hatte das Amt seit Ende 2017 ruhen lassen, aber bis zum Schluss gearbeitet, so wie es die Erkrankung zuließ. Die gebürtige Warenerin war nach Schule und Lehramtsstudium 1983 nach Neubrandenburg gekommen, wo sie mit ihrer Familie lebte.

