Transfergesellschaft für MV-Werften rückt näher Stand: 04.02.2022 16:53 Uhr Die Mitarbeiter auf den insolventen MV-Werften stehen weiter vor einer ungewissen Zukunft. In rund drei Wochen sollen die etwa 2.000 verbliebenen Beschäftigten in eine Transfergesellschaft wechseln. Nun wurde ein Ergänzungstarifvertrag ausgearbeitet.

Voraussichtlich am 1. März wird das Insolvenzverfahren für die drei Standorte Wismar, Rostock und Stralsund eröffnet. Für die Beschäftigten würde das heißen, dass sie sich bei der Arbeitsagentur melden müssten. Das soll jedoch die Transfergesellschaft Küste verhindern - und gleichzeitig dafür sorgen, dass Fachkräfte an den Standorten gehalten werden.

Ergänzungstarifvertrag vorgestellt

In Vorbereitung auf die Insolvenzeröffnung haben Insolvenzverwalter und Gewerkschaft IG Metall nun einen Ergänzungstarifvertrag ausgearbeitet. Die Ergänzung zum Transfer- und Sozialtarifvertrag aus dem Juni 2021 sei gemeinsam mit Umsetzungsmaßnahmen den Beschäftigten vorgestellt worden, hieß es am Freitag vom vorläufigen Insolvenzverwalter Christian Morgen in Wismar. Die IG Metall bestätigte die Einigung.

Wechsel in Transfergesellschaft unter Kostenvorbehalt

Für Mitarbeiter der MV-Werften sollen nun vorsorglich sogenannte Profilingmaßnahmen durchgeführt werden, damit diese später in die Transfergesellschaft wechseln können. "Aktuell steht der Wechsel der Beschäftigten in die Transfergesellschaft Küste noch unter einem Finanzierungsvorbehalt", sagte Morgen. Einen Kredit und eine anschließende Förderung der Landes sind nötig - es geht möglicherweise um eine zweistellige Millionensumme.

80 bis 85 Prozent des Nettolohns?

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass die Verhandlungen dazu derzeit laufen würden. Zudem seien noch Verhandlungen mit dem Betriebsrat nötig, hieß es. Bei einem Wechsel in die Transfergesellschaft könnten Werft-Mitarbeiter zwischen 80 und 85 Prozent ihres bisherigen Nettolohns bekommen.

