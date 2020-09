Stand: 25.07.2013 17:32 Uhr - NDR 1 Radio MV

Traktorfahrer "fällt" Mast: Stromausfall

Ein Traktorfahrer hat einen folgenschweren Unfall auf einem Feld bei Stralendorf (Kreis Ludwigslust-Parchim) verursacht. Der Mann war am Mittwochmittag beim Pflügen auf dem Feld, als offenbar die GPS-Steuerung seines hochmodernen Arbeitsgeräts ausfiel und er direkt in den 25 Meter hohen Hochspannungsmast einer 110-kV-Starkstromleitung hineinfuhr.

Verkettung von unglücklichen Umständen

Der Mast knickte um - mit weitreichenden Folgen. Durch Funkenschlag begann das Stoppelfeld auf einer Länge von 400 mal 20 Metern zu glimmen. Zudem sorgte der Zusammenstoß für einen Stromausfall in Teilen Westmecklenburgs, besonders betroffen waren Teile Wittenburgs und mehrere Umlandgemeinden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Radioprogramm ausgefallen

Die Störung hatte auch Auswirkungen auf Radiosender. Mehrere Programme waren gegen Mittag nicht zu hören. Auf der Frequenz 92,8 von NDR 1 Radio MV lief in dieser Zeit das NDR Programm der Welle Nord aus Kiel. Der Gesamtschaden wird auf 300.000 Euro beziffert.

Reparatur der Leitung verzögert sich

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Wesentlich länger wird es dauern, bis die Stromleitung wieder repariert ist. Zunächst müsse geprüft werden, ob bei der Kollision auch das Fundament beschädigt wurde, sagte der Sprecher des Energieversorgers Wemag, Jost Broichmann, am Donnerstag. Die Leitungsseile seien nicht gerissen, so dass zunächst auch mit Hilfe eines provisorischen Gestells die Hochspannungsleitung wieder in Betrieb genommen werden könne. Die Stromversorgung in der Region sei durch Umschaltungen sichergestellt.

