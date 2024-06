Trainer ins Koma getreten: Urteil gegen drei Jugendliche erwartet Stand: 10.06.2024 08:52 Uhr In Rostock wird heute das Urteil gegen drei 15- und 16-Jährige gesprochen. Sie sollen einen Fußballtrainer nach einem Streit in Güstrow massiv verletzt haben. Der Mann lag wochenlang im Koma.

Wegen versuchten Totschlags stehen drei Jugendliche vor dem Landgericht Rostock. Ihnen wird vorgeworfen, im September einen Fußballtrainer in Güstrow zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Heute soll das Urteil fallen.

Trainer lange in Lebensgefahr

Die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren sollen mit dem 49-jährigen Trainer in Streit geraten sein. Daraufhin hätten die Drei den Mann derart geschlagen, dass dieser ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt und lange in Lebensgefahr schwebte, so die Anklage. Der Mann lag mehrere Wochen im künstlichen Koma.

Tritte auf den bewusstlosen Mann

Einer der Jugendlichen soll damals auf den bereits bewusstlos am Boden liegenden Trainer weiter eingetreten haben, ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil die Angeklagten noch minderjährig sind.

