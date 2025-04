Tragischer Unfall auf A14: Eltern sterben, Kinder verletzt Stand: 18.04.2025 21:45 Uhr Auf der Autobahn 14 in Richtung Wismar hat sich an der Anschlussstelle Schwerin-Nord am Freitag ein schwerer Unfall ereignet. Dabei sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bei dem Unfall auf der A14 im Landkreis Nordwestmecklenburg starben demnach ein 61 Jahre alter Mann und eine 48-jährige Frau. Die beiden Kinder des Paares auf der Rückbank des Wagens wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Kontrolle über Auto verloren

Die Familie war mit dem Auto zwischen den Anschlussstellen Schwerin-Nord und Jesendorf in Richtung Wismar unterwegs. Der 61 Jahre alte Fahrer verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Die Feuerwehr musste eingeklemmte Insassen aus dem Auto befreien.

Kinder überleben Unfall

Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle, der Mann auf dem Weg ins Krankenhaus. Die elf Jahre alte Tochter des Paares wurde leicht, der 13-jährige Sohn schwer verletzt.

Autobahn Richtung Norden stundenlang gesperrt

Ein Gutachter war am Unfallort, um den Hergang zu rekonstruieren. Die Sperrung der Autobahn in Richtung Wismar wurde am Freitagabend wieder aufgehoben.

