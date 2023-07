Fischerfest Greifswald: Traditionsschiffe und Seilhangeln in Wieck Stand: 15.07.2023 07:26 Uhr In Greifswald-Wieck lockt das traditionelle Fischerfest bis Sonntagabend die Besucher an. Höhepunkte sind die Gaffelrigg und das Seilhangeln.

Mit der traditionellen Neptuntaufe hat am Freitagabend in Greifswald-Wieck das Fischerfest Gaffelrigg begonnen. Die Veranstalter hoffen, dass wieder zahlreiche Besucher zum größten maritimen Fest in Vorpommern kommen. Einer der Höhepunkte des Fischerfestes ist die 34. Gaffelrigg. Etwa 40 Traditionsschiffe und moderne Yachten durchlaufen heute Nachmittag die Brücke in Greifswald-Wieck. Segelfans können sich außerdem auf eine Kutter-Regatta freuen. Teams aus ganz Deutschland segeln dabei auf Kuttern aus Kunststoff und auf historischen Holzkuttern.

Am Seil 30 Meter weit übers Wasser

Das Fest bietet auch wieder außergewöhnliche Wettkämpfe wie das Ryckhangeln und Kanu-Polo. Bei der Weltmeisterschaft im Ryckhangeln müssen die Wettkämpfer an einem Kunststoffseil den Ryck überqueren. Jeder kann dabei seine eigene Technik wählen. Auf jeden Fall braucht es Kraft und Geschick, um die 30 Meter lange Strecke zurückzulegen. Auf der NDR Bühne im Strandbad spielen heute Abend "Petra Zieger & Band". Zum Abschluss am Sonntag gibt es wieder die Licht- und Lasershow "Ryck in Flammen", bei der dreidimensionale Muster und Figuren in den Nachthimmel geworfen werden. Im vergangenen Jahr kamen rund 60.000 Besucher zum Fischerfest.

