Tourismusverband fordert vereinfachtes Corona-Testsystem Stand: 01.06.2021 06:29 Uhr Regelmäßige Corona-Tests für Urlauber hält der Landestourismusverband für überflüssig. Das Testsystem des Landes müsse vereinfacht werden, um die Akzeptanz zu erhöhen.

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern kritisiert das aktuelle Corona-Testkonzept des Landes. Der Verband fordert ein vereinfachtes System mit öffentlichen und privaten Teststellen. Das Land gibt vor, dass Urlauber einen negativen Testnachweis bei der Anreise vorlegen und pauschal alle 72 Stunden einen Test machen müssen. Der Tourismusverband hält diese allgemeine Testpflicht für überflüssig und nach Worten von Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf für nicht durchsetzbar.

Anlassbezogene statt regelmäßige Testungen

Trotz hunderter Testzentren wird es nach Einschätzung des Branchenverbandes nicht genügend Kapazitäten für die Millionen Besucher und Einwohner geben. Die Akzeptanz des Testens würde bei Gastgebern und Gästen nur steigen, wenn das System vereinfacht würde. So schlägt der Tourismusverband einen negativen Testnachweis bei Anreise vor und Tests in Innenbereichen: in der Gastronomie, Freizeit- oder Kultureinrichtungen. So würden Hotelgäste, Camping-Urlauber, Tagestouristen und Einheimische gleichbehandelt.

