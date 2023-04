Tourismusverband Rügen offen für LNG-Terminal in Hafen Mukran Stand: 21.04.2023 14:05 Uhr Nach dem Besuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesenergieminister Robert Habeck (Grüne) auf Rügen zeigt sich der Vorsitzende des Tourismusverbands, Knut Schäfer, offen für ein LNG-Terminal auf der Insel.

Knut Schäfer sagte im Gespräch mit NDR MV live, man müsse darüber reden, inwiefern ein Flüssigerdgas-Terminal in Sassnitz-Mukran umsetzbar sei, ohne den Tourismus auf der Insel zu schädigen. Seiner Ansicht nach gibt es keinen Grund daran derzeit zu zweifeln, dass die Gasversorgung der fünf neuen Länder und die der südlichen Nachbarn vom Standort Mukran abhängt. Es gehöre zu einer Gesellschaft, "darüber zu reden, unter welchen Bedingungen dieser Standort umsetzbar ist, ohne dass er den Tourismus auf der Insel schädigt", so Vorsitzende des Tourismusverbandes Rügens. Auf Dauer könne man sich einer solchen Argumentation nicht verschließen.

Binzer Bürgermeister hat Klage angekündigt

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesenergieminister Robert Habeck hatten ihre Pläne für ein Terminal am Donnerstagabend bei einem Besuch auf Rügen verteidigt. Allein mit den Anlagen an der Nordseeküste mit Importen über westeuropäische Häfen und über Pipelines aus Norwegen komme man nicht zurecht, hieß es. Nach Angaben der Polizei hatten in Binz zeitweise bis zu 600 Personen gegen die LNG-Pläne des Bundes demonstriert. Auf die Ankunft der Bundespolitiker reagierten sie mit Pfiffen.

Der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider (parteilos) hat bereits angekündigt, als meist betroffene Gemeinde gegen das Terminal klagen zu wollen, sollte die Bundesregierung an ihren Plänen festhalten. Seit Monaten schon sorgen die LNG-Pläne vor Rügen für heftigen Widerstand auf der Insel. Kritiker fürchten um die Umwelt und den für Rügen besonders wichtigen Tourismus. Auch die Schweriner Landesregierung hatte Zweifel angemeldet, ob das Terminal überhaupt benötigt wird und eine Darlegung des Bedarfs eingefordert.

