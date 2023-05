Tourismus über Pfingsten in MV: Hotels und Pensionen gut gebucht Stand: 29.05.2023 10:37 Uhr Das Pfingstwochenende hat der Urlaubsbranche gute Einnahmen beschert. Zwischen 250.000 und 300.000 Gästen sind in den vergangenen Tagen angereist, schätzt der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern.

Nach einem eher verhaltenen Andrang zu Ostern waren zum langen Pfingstwochenende viele Hotels und Pensionen gut gebucht, sagte die Pressesprecherin des Tourismusverbands, Katrin Hackbarth. Sie habe sich stichprobenartig im Land umgehört und von überall positive Rückmeldungen bekommen - von Wismar bis zur Kurverwaltung der Binzer Bucht.

Guter Start für die Campingsaison

Auch die Campingsaison, die traditionell zu Pfingsten Fahrt aufnimmt, hat gut angefangen. Ferienparks wie in Mirow oder Seehof am Schweriner See seien sogar so stark nachgefragt gewesen, dass die Stellplätze nicht ausreichten. Open-Air-Veranstaltungen wie das Bergringrennen in Teterow, das Immergut-Festival in Neustrelitz, "Kunst offen" oder das Kleinkunstfest auf Usedom zogen viele Gäste an. Und: Ab sofort bietet auch der Rasende Roland auf Rügen wieder Nachtschwärmerfahrten, so dass auch zu späterer Stunde zwischen den Ostseebädern noch viel Betrieb ist. Den nächsten großen Andrang erwartet Hackbarth für den 22. Juni, wenn in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien anfangen.

