Tourismus in MV: Zu Weihnachten noch freie Betten Stand: 10.12.2022 12:00 Uhr Laut Tourismusverband gibt es für Urlauber in Mecklenburg-Vorpommern zu Weihnachten noch gute Chancen. An Silvester ist die Buchungslage besser. Insgesamt ist das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht.

Nach einer Umfrage des Landestourismusverbandes liegt die erwartete Auslastung in Mecklenburg-Vorpommern für Weihnachten in den Häusern nur bei rund einem Drittel und damit niedriger als in früheren Jahren. An Silvester seien die Unternehmen den Angaben zufolge aktuell zu knapp 60 Prozent gebucht, die erwartete Auslastung liege bei etwa 70 Prozent.

Rügen: Für Kurzentschlossene noch Unterkünfte zu Weihnachten

Für die anstehenden Feiertage um Weihnachten gibt es bei Ferienunterkünften auf der Insel Rügen noch freie Kapazitäten. Vor allem in größeren Hotels seien noch Zimmer zu haben, teilte eine Sprecherin des Tourismusverbandes Rügen mit. Auch private Ferienwohnungen gebe es noch. Die Buchungslage zu Silvester sei allerdings schon recht gut.

Drei Jugendherbergen zu Silvester geöffnet

In Warnemünde, in Burg Stargard und in Heringsdorf (Usedom) sind die Jugendherbergen zu Silvester geöffnet. Wegen der nicht kostendeckenden Buchungslage bleiben die anderen der insgesamt elf Jugendherbergen allerdings geschlossen.

Unsicherheiten bremsen Gäste und Gastgeber

Die Sorge um die Energiesicherheit und die Preise bremse die Buchungslust und vergrößere die Unsicherheit bei den Gastgebern, hieß es. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zogen auch für Reisen in den Nordosten die Preise um etwa 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr an.

