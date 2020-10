Tourismus in MV erwartet Besucheransturm in den Herbstferien Stand: 02.10.2020 06:44 Uhr Die Tourismusbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern erwarten in den Herbstferien noch einmal einen Besucheransturm. Die Regionen Fischland-Darß-Zingst, Usedom und Rügen waren laut Tourismusverband in den vergangenen Wochen am stärksten nachgefragt.

Auch am Wochenende und in der kommenden Woche sind die Inseln bei den Besuchern sehr beliebt. Die Touristiker sind mit den Buchungen sehr zufrieden. Laut den Tourismuszentralen können Kurzentschlossene trotzdem noch Zimmer oder Ferienwohnungen bekommen.

Verkehrsbehinderungen an An- und Abreisetagen

Insgesamt rechnet der Tourismusverband des Landes am Einheitswochenende und in den Herbstferien mit mehr als einer Million Übernachtungsgästen. Die Polizei erwartet vor allem an den An- und Abreisetagen rund um Rostock sowie auf den Straßen nach Rügen, Usedom und auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst Verkehrsbehinderungen.

