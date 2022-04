Tourismus: Erster Belastungstest für die Branche Stand: 15.04.2022 13:56 Uhr Über Ostern werden rund 300.000 Gäste in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Für die Tourismusbranche im Land ist das der erste Belastungstest vor der Hauptsaison, so Wirtschaftsminister Meyer (SPD).

Vor allem das fehlende Personal in den Hotels, Gaststätten und Pensionen werde eine große Herausforderung, so Meyer. Viele Gastronomen hätten sich über die Abwanderung der Fachkräte durch die Corona-Pandemie beklagt. Die Branche brauche jetzt vor allem gute Arbeitsbedingungen, die die Fachkräfte motivieren und an die Unternehmen binden.

Maskenpflicht und Abstandsgebot gilt weiterhin

Das Osterfest kann seit Beginn der Pandemie in diesem Jahr erstmals wieder ohne große Einschränkungen für den Tourismus stattfinden. Unter anderem entfällt die Testpflicht für Ungeimpfte in Restaurants. In Hotels und Ferienwohnungen bleibt diese bei Anreise hingegen bestehen.

Entscheidend ist, dass dort Rücksicht genommen wird, wo viele Menschen aufeinander treffen, sagt Witschaftsminister Meyer. In Mecklenburg-Vorpommern gilt weiterhin Maskenpflicht und Abstandsgebot in öffentlich zugänglichen Innenräumen.

Tourismusverband freut sich auf Ostern

"Wir haben das erste Mal in der Pandemie-Geschichte die Chance, überhaupt zu Ostern wieder Gäste zu empfangen. Darauf freuen wir uns", so Tobias Woitendorf vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Derzeit seien alle Quartiersarten gefragt. Besonders beliebt seien Hotels und Ferienwohnungen, aber auch auf den Campingplätzen gehe es allmählich los.

