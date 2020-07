Stand: 18.07.2020 06:20 Uhr - NDR 1 Radio MV

Tourismus: Betten zu 85 Prozent ausgelastet

Die Übernachtungsbranche in Mecklenburg-Vorpommern rechnet für den Juli mit einer Bettenauslastung von etwa 85 Prozent. Das geht aus einer Blitzumfrage des Landestourismusverbandes hervor, bei der rund 500 Unternehmen aus dem Gastgewerbe Auskunft gaben. Von einem Gästeansturm könne man nicht sprechen, so die Präsidentin des Landestourismusverbandes, Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD). Aber das Interesse an Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern sei aktuell hoch. Im August rechnen die Betriebe mit einer Bettenauslastung von etwa 80 Prozent. Für die Zeit danach erwartet die Branche wieder mehr freie Kapazitäten. Insgesamt entspannt sich laut Hesse die wirtschaftliche Lage der Branche, die vor allem unter den wochenlangen Schließungen zu Beginn der Corona-Pandemie zu leiden hatte.

Viele Betriebe auf staatliche Hilfe angewiesen

Die wirtschaftliche Situation bleibt aber schwierig, so Hesse. Viele Unternehmen rechnen für den Herbst und Winter mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen Laut Umfrage ist die Hälfte der Betriebe auf staatliche Hilfe angewiesen, sonst drohe Ende des Jahres die Pleite. Aktuell befinden sich noch elf Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit. Das Busreisegeschäft ist laut Tourismusverband noch nicht wieder angelaufen. An der Umfrage beteiligten sich unter anderem Hotels, Anbieter von Ferienwohnungen und Campingplatzbetreiber.

Weitere Informationen NDR Info Corona-Ticker: Kliniken dürfen Bettenreserve verringern NDR Info Niedersächsische Kliniken dürfen von heute an ihre Bettenreserven für Covid-19-Patienten verringern. Außerdem: Aida Cruises schickt zwei Kreuzfahrtschiffe nach Rostock. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.07.2020 | 19:00 Uhr