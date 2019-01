Stand: 15.01.2019 12:57 Uhr

Totes Mädchen: Lebensgefährte unter Verdacht

Im Fall des toten Mädchens in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird gegen den 27-jährigen Lebensgefährten der Mutter wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Nach dem flüchtigen Mann wird mit einer umfangreichen Fahndung gesucht.

Verdächtiger nach Festnahme geflüchtet

Den Angaben zufolge haben die rechtsmedizinische Untersuchung sowie die Ermittlungen der Kriminalpolizei konkrete Hinweise auf Gewalt gegen das Kind ergeben. Diese seien nicht mit der Aussage des Beschuldigten über einen Sturz in Einklang zu bringen. Auf dem Polizeirevier Pasewalk sollte der 27-Jährige daher am Montagabend vorläufig festgenommen werden, floh aber aus dem Revier. Die Suche mit einem Großaufgebot von Beamten, darunter auch mit Spürhunden, lief am Dienstag noch, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Haftbefehl für den Geflüchteten wurde beim Amtsgericht bereits beantragt.

Familie bislang unauffällig

Das Jugendamt habe ein älteres Kind der Familie zu seinem leiblichen Vater gebracht, wie ein Kreissprecher in Greifswald sagte. Die Mutter mit einem Kleinkind sei in einer Mutter-und-Kind-Einrichtung untergebracht worden. Zuvor sei die Familie aber nicht auffällig gewesen.

Lebensgefährte der Mutter rief die Polizei

Das Mädchen soll am Sonnabend in einem Wohnhaus im Zentrum von Torgelow zu Tode gekommen sein. Dort lebte die Sechsjährige laut Staatsanwaltschaft zusammen mit zwei Geschwistern, ihrer Mutter und deren Lebensgefährten, der nicht der Vater des toten Mädchens sein soll, in der Wohnung. Der Lebensgefährte der Mutter soll auch den Notruf abgesetzt haben und angegeben, dass das Mädchen die Treppe heruntergefallen sei. Die angerückten Rettungskräfte hätten aber nur noch den Tod des Mädchens feststellen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.01.2019 | 10:00 Uhr