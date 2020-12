Stand: 25.12.2020 10:04 Uhr Toter bei Verkehrsunfall in Pampow

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern ein Mann in der Nähe von Pampow bei Schwerin gestorben. Ein 36-jähriger ist mit seinem Auto bei Rot über eine Kreuzung gefahren. Dabei stieß er mit einem anderen Auto zusammen. Dessen Fahrer starb noch am Unfallort. Der Unfallverursacher stieß dann noch mit drei anderen Fahrzeugen zusammen, die an der Kreuzung standen. Acht Menschen wurden leicht verletzt, sie kamen in verschiedenen Krankenhäuser. | 25.12.2020 10:03