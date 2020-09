Stand: 04.09.2020 16:21 Uhr - NDR 1 Radio MV

Toter an Rügens Steilküste - Identität geklärt

Die Identität des Toten, der im Februar an der Steilküste der Insel Rügen gefunden wurde, ist geklärt. Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 49-Jährigen Österreicher, der seit Juni vermisst wurde. Die Obduktion ergab, dass der Mann an seinen schweren Sturzverletzungen gestorben ist. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es demnach nicht. Die Kreideküste ist am Fundort rund 80 Meter hoch.

Intensive Suche nach der Identität des Toten

Am 11. Februar hatten Spaziergänger den Mann tot am Fuße der Wissower Klinken gefunden. Seitdem ermittelte die Kriminalpolizei in Sassnitz, um zu klären, wer der Mann war und wie er gestorben ist. Auf die Anfang Juni veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild des Verstorbenen gingen mehrere Hinweise aus ganz Deutschland bei der Polizei in Sassnitz ein. Sie führten aber noch nicht zur Aufklärung. Ende August wurde der Fall dann in der Sendung "Kripo live" im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) ausgestrahlt. Hierauf meldete sich eine Frau aus Österreich bei der Polizei in Stralsund - sie hatte den Mann als ihren Bekannten wiedererkannt.

