Toter Segler in der Müritz: Polizei geht von Unfall aus Stand: 04.10.2021 13:07 Uhr Im Fall des vor zehn Tagen auf der Müritz verunglückten Seglers geht die Polizei weiterhin von einem Unfall aus. Bisher gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Alkoholkonsum, so eine Polizeisprecherin.

Nach dem Fund der Leiche des 60-Jährigen am Wochenende am Ostufer der Müritz hat die Polizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Bisher sei die genaue Todesursache unklar, erklärte eine Polizeisprecherin am Montag. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Alkoholkonsum gebe es nicht. Die Staatsanwaltschaft müsse entscheiden, ob eine Obduktion des Leichnams angeordnet wird und die Beteiligten nochmals angehört werden.

Bei hohen Wellen und ohne Rettungsweste auf der Müritz unterwegs

Der verstorbene 60-jährige war bei Sturm und hohen Wellen auf der Müritz unterwegs gewesen. Gemeinsam mit drei weiteren Männern war er in Röbel gestartet. Nachdem er über Bord gegangen war, hatte ein Mitsegler noch versucht, ihn zu retten, das misslang jedoch. Erst neun Tage nach dem Unglück wurde er schließlich gefunden. Der verstorbene Segler trug keine Rettungsweste.

