Stand: 24.09.2023 14:09 Uhr Toter Sechsjähriger aus Pragsdorf: Noch kein Tatverdächtiger

Zehn Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen in Pragsdorf an der Mecklenburgische Seenplatte hat die Polizei weiter keine heiße Spur. "Die Kriminalisten haben auch am Wochenende Aussagen entgegengenommen, es gibt aber noch keinen Tatverdächtigen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag in Neubrandenburg. Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass der Täter einen regionalen Bezug hat. Der Junge war am Nachmittag des 14. September an einen Badesee gegangen, aber nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Die Polizei hofft auf die kriminaltechnischen Untersuchungen des Landeskriminalamtes. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

