Toter Schweinswal in Ahrenshoop angespült Stand: 13.10.2023 14:07 Uhr Am Strand von Ahrenshoop wurde heute ein toter Schweinswal gefunden. Das zuständige Meeresmuseum in Stralsund hat das Tier geborgen und untersucht es, um die Todesursache festzustellen.

Am Strand von Ahrenshoop ist heute ein toter Schweinswal gefunden worden. Mitarbeiter des Meeresmuseums Stralsund haben den Kadaver geborgen. Er befindet sich nun in einer Kühltruhe in Born auf dem Darß. Totfunde von Meeressäugetieren wie heute, werden in Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich vom Deutschen Meeresmuseum geborgen. Laut Volkhardt Heller, zuständig für Totfunde, sind solche Fälle keine Seltenheit. Jährlich werden 150 bis 200 tote Schweinswale und Robben am Ufer angeschwemmt. Durch das Treiben im Wasser sei der Verwesungszustand jedoch meist so fortgeschritten, dass die Todesursache oft nicht genau bestimmt werden könne. Trotzdem ist laut Heller meist erkennbar, dass viele Tiere weder an Altersschwäche noch an Krankheiten sterben. Es handele sich also vermutlich oft um menschliches Verschulden.

Hotline für Totfunde

Das Meeresmuesum betreibt seit 10 Jahren ein Totfundmonitoring. Wer ein totes Tier findet, kann bei der Hotline (03831-2650-3333) des Meeresmuesum anrufen und dort den Fund melden. Nachdem die Tiere untersucht und Proben entnommen wurden, geht der Kadaver in die Tierkörperverwertung.

