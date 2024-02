Toter Junge in Pragsdorf: Prozessauftakt gegen 14-Jährigen Stand: 13.02.2024 10:47 Uhr Ein Jugendlicher muss sich vor dem Landgericht Neubrandenburg wegen des Verdachts des Totschlags verantworten. Der damals 14-Jährige soll vor fünf Monaten einen kleinen Nachbarsjungen erstochen haben.

Vor dem Landgericht Neubrandenburg hat heute der Prozess gegen einen Jugendlichen begonnen, der in Pragsdorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Sechsjährigen getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Laut Anklage soll der Beschuldigte im September vergangenen Jahres in der Nähe eines Bolzplatzes in Pragsdorf dem Opfer mehrfach ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer siebenmal auf ihn eingestochen haben. Über den Hintergrund der Attacke wurde bisher nichts bekannt.

In Widersprüche verstrickt

Der zum Tatzeitpunkt schon 14-Jährige wurde zwei Wochen nach der Tat festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er hatte sich bei Befragungen durch die Kriminalpolizei in Widersprüche verstrickt. Zudem wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft seine DNA am Tatmesser gefunden, das die Ermittler in einem Gebüsch entdeckt hatten. Der Sechsjährige war am 14. September abends nicht, wie mit den Eltern verabredet, nach Hause gekommen. Daraufhin hatten Polizei, Feuerwehr und zahlreiche Freiwillige die Gegend abgesucht und den sterbenden Jungen gefunden.

Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen

Einem psychologischen Gutachten zufolge ist der angeklagte Junge schuldfähig. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Strafe von maximal zehn Jahren Haft. Da es sich um ein Jugendstrafverfahren handelt, ist die die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen. Das Gericht hat vorerst bis Ende März sechs Verhandlungstage eingeplant.

