Toter Hotelgast in Heringsdorf: Bürgermeisterin spricht von Tragödie Stand: 27.02.2024 15:06 Uhr Am Dienstagvormittag trat in einem Hotel in Heringsdorf eine erhöhte Konzentration Kohlenmonoxid aus. Ein Mensch kam ums Leben, mehrere Personen wurden verletzt.

Nach einem Kohlenmonoxidaustritt in einem Hotel in Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf der Insel Usedom mussten mehrere Menschen verletzt aus dem Gebäude gebracht werden. Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Das bestätigten Einsatzkräfte vor Ort NDR MV. Ein Mensch wurde den Angaben zufolge in ein Spezial-Krankenhaus nach Berlin verlegt. Mehrere Feuerwehren und Rettungskräfte seien vor Ort.

Rauchgasmelder schlug an

Ein Sprecher des Landkreises bestätigte, dass der Rauchgasmelder am Dienstagvormittag in dem Hotel in der Heringsdorfer Kulmstraße angeschlagen habe. Das Gebäude sei dann evakuiert worden. Insgesamt hätten sich mehr als 50 Menschen in dem Hotel aufgehalten.

Feuerwehr mit "schwerem Atemschutz" im Einsatz

Andreas Räsch, Gemeindewehrführer Heringsdorf, sagte NDR MV zum Einsatz: "Vor der Ankunft haben wir mit dem Rettungsdienst Kontakt aufgenommen. Die haben uns gesagt, es sind erst einmal zwei Personen zu retten - in einem Zimmer und auf dem Hausflur - und sind dann unter schwerem Atemschutz vor gegangen und haben die Personen gerettet bzw. die zweite Person geborgen, weil die schon verstorben war."

Kriminalpolizei sichert Spuren vor Ort

Das farb-, geruchs- und geschmacklose Gas Kohlenmonoxid wirkt in höheren Konzentrationen als starkes Atemgift. Zur genauen Ursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ist aktuell zur Spurensicherung im Einsatz.

Bürgermeisterin spricht von Tragödie

Nach dem tödlichen Notfall hat sich die Bürgermeisterin von Heringsdorf bestürzt gezeigt. "Das ist ein erschütternder Unglücksfall", sagte Laura Isabelle Marisken vor Ort. Sie sprach von einer Tragödie. "Wir sind hier alle tief betroffen. Das ist eine sehr beklommene Stimmung." Nach Aussage Mariskens war das Gebäude am Nachmittag wieder zugänglich. Gäste könnten ihre Sachen holen, um abzureisen.

