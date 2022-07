Tote und Schwerverletzte bei Unfälle in MV Stand: 25.07.2022 05:20 Uhr Bei mehreren schweren Unfällen in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen gestorben. Acht weitere kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser.

Auf der B96 bei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) starb am Montagmorgen ein Motorradfahrer. Laut Polizei war er in einer Kurve mit seiner Maschine gestürzt und gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Dabei wurde der Biker so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zu seiner Identität laufen noch Ermittlungen. Der 57-jährige Autofahrer kam mit schweren Verletztungen in eine Klinik. Auch auf einer Landstraße bei Gorow in der Nähe von Bad Doberan (Landkreis Rostock) endete ein Unfall tödlich. Dort war ein 33-Jähriger am Morgen wohl betrunken mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt.

Auto prallt gegen Baum

In Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) war zudem ein 17-jähriger Autofahrer auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle gegen einen Baum gefahren. Er und sein gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B96 zwischen Bergen und Ralswiek (Landkreis Vorpommern-Rügen) waren in der Nacht zum Sonnabend fünf Menschen verletzt - drei von ihnen schwer. In Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-greifswald) hatte ein Autofahrer gestern Nachmittag beim Abbiegen einen entgegenkommenen Wagen übersehen. Bei dem Zusammenstoß sind vier Insassen schwer verletzt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.07.2022 | 06:00 Uhr