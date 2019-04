Stand: 01.04.2019 16:00 Uhr

Tote in Zinnowitz: Noch keine heiße Spur

Nach dem Tod einer jungen Frau in Zinnowitz auf Usedom sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Die Ermittler haben dazu mehrere Fotos der 18-Jährigen veröffentlicht. Sie suchen Anwohner oder Spaziergänger, die Maria möglicherweise am Abend des 18. März oder in den frühen Morgenstunden des Folgetages gesehen haben.

Suche mit Fotos des Mädchens

Zu diesem Zweck wurden Fotos veröffentlicht. Zuletzt soll die junge Frau mit einer hellen Hose mit Blättermuster, schwarzem Pullover mit glitzerndem Aufdruck, grüner Bomberjacke und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Maria war den bisherigen Ermittlungen zufolge am 19. März getötet worden. Einen Tatverdächtigen gebe es bisher nicht, auch eine Tatwaffe wurde noch nicht gefunden.

Noch keine heiße Spur

Die Beamten haben nach dem Tod von Maria Spuren in ihrer Wohnung sichern können. Diese müssen nach Angaben der Polizei aber noch ausgewertet werden. Das Opfer hatte einen großen Bekanntenkreis und war auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Deshalb beschränkt sich die Suche nicht nur auf Hinweise und Kontaktpersonen auf Usedom.

