Tote in Friedrichsmoor: Zwei Tatverdächtige in Gewahrsam Stand: 11.01.2021 12:44 Uhr Nach einem Gewaltverbrechen in Friedrichsmoor bei Schwerin hat die Polizei in der Region zunächst drei Verdächtige festgenommen. Zwei von ihnen sind in Gewahrsam.

Polizeibeamte hatten am Wochenende eine 66-jährige Frau in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichsmoor bei Schwerin tot aufgefunden. Ein Nachbar der Frau hatte die Polizei zuvor über einen vermutlich lautstarken Streit informiert. Rechtsmediziner hatten die Tat nach der ersten Begutachtung des Leichnams als Tötungsdelikt eingestuft.

Obduktion soll Todesursache klären

Mit Blick auf die Festnahmen hieß es von der Schweriner Staatsanwaltschaft, in einem Fall habe sich der Verdacht nicht erhärtet. Gegen eine Heranwachsende besteht demnach kein Tatverdacht mehr. Zwei tatverdächtige junge Männer sollen noch heute vernommen werden. Am Nachmittag wird außerdem das Ergebnis der Obduktion mit der genauen Todesursache erwartet. Friedrichsmoor ist ein Ortsteil von Neustadt-Glewe und liegt in einem weitläufigen Waldgebiet südlich von Schwerin, das vor allem durch ein früher herzogliches Jagdschloss und Jagdgebiet bekannt ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.01.2021 | 12:00 Uhr