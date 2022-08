Tote Schwimmerin im Tollensesee entdeckt - ein Mann wird vermisst Stand: 13.08.2022 18:29 Uhr Im Tollensesee bei Neubrandenburg ist eine 61-jährige Schwimmerin ums Leben gekommen. Ein 37-jähriger Mann wird noch vermisst. Beide gehörten einer Schwimmergruppe an.

Nach Angaben der Polizei bargen Einsatzkräfte am Sonnabendnachmittag gegen 14.30 Uhr eine weibliche Leiche aus dem See. Zuvor waren Hinweise bei der Rettungsleitstelle eingegangen, dass zwischen Gatsch-Eck und Klein Nemerow ein offenbar lebloser Körper im Wasser treibe. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 61-Jährigen feststellen. Sie gehörte zu einer auswärtigen Schwimmergruppe, die größere Seen in Deutschland durchschwimmt. Die Gruppe war im Bereich von Klein Nemerow ins Wasser gestiegen und wollte offenbar ans andere Ufer nach Gatsch-Eck schwimmen.

Mann wird noch vermisst - große Suchaktion

Was genau zum Tod der Frau geführt hat, wird nun untersucht. Zu dieser Gruppe gehört auch der 37-jährige Mann, der vermisst wird. Die Wasserschutzpolizei sucht sowohl auf dem Wasser als auch an Land nach dem Schwimmer. Die Beamten schließen nicht aus, dass er möglicherweise entkräftet im Uferbereich liegen könnte. Deshalb sind auch Personenspürhunde im Einsatz. Die Suche dauerte am Abend noch an. Zur Herkunft der beiden Schwimmer ist derzeit nichts bekannt.

