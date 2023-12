Stand: 18.12.2023 15:55 Uhr Tote 18-Jährige in Pasewalk: Tatverdächtige schweigen

Nach dem Tod einer 18-Jährigen in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) suchen die Ermittler weiter nach Hinweisen auf die Hintergründe. Die beiden Tatverdächtigen, ein 20-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau, befänden sich weiter in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg. Eine Vernehmung habe bisher nicht stattgefunden, da die beiden schweigen. Die Tatverdächtigen wohnten laut Staatsanwaltschaft ebenso wie das Opfer in der Behinderteneinrichtung in Pasewalk. Auch der offizielle Obduktionsbericht steht noch aus. Nach ersten Angaben der Polizei hatte der Leichnam Verletzungen am Oberkörper, die auf eine "massive und stumpfe Gewalteinwirkung" schließen lassen. Ermittelt wird wegen eines Tötungsdelikts. Die 18-Jährige war Anfang Dezember in einer Gartenanlage tot aufgefunden worden.

