Stand: 21.07.2023 07:23 Uhr Torgelow und Eggesin: Fahrradcodierungen gegen Diebstahl

Die Polizeiinspektion Anklam bietet auch in diesem Jahr wieder Fahrradcodierungen an. Die Codierung dient dazu, Fahrräder mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung zu versehen. Dies kann potenzielle Diebe abschrecken erschwert die Weitergabe und den Verkauf gestohlener Räder, da er nur sehr schwer zu entfernen ist. Zum anderen ermöglicht ein Fahrradcode eine schnelle Zuordnung, wenn ein gestohlenes Fahrrad aufgefunden wurde. Am kommenden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr finden im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald die nächsten Termine statt. Benötigt wird lediglich Personalausweis, Eigentumsnachweis und der Akkuschlüssel bei E-Bikes.

