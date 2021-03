Stand: 05.03.2021 14:43 Uhr Torgelow: Torgelower Polstermöbel schließt - 110 Mitarbeiter betroffen

Das Traditionsunternehmen Torgelower Polstermöbel stellt zu Ende September seine Produktion ein. Rund 110 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Die Torgelower Polstermöbel gehören seit 2013 zum Unternehmen Polipol mit Sitz in Niedersachsen. Aufgrund der Corona-Pandemie sei die Nachfrage der in Torgelow produzierten Sessel eingebrochen, es fehle die Planungssicherheit, hieß es vom Unternehmen. Die Torgelower Bürgermeisterin Kerstin Pukallus will den Kampf um die Produktionsstätte nicht aufgeben und hat Gespräche angekündigt. | 05.03.2021 14:42