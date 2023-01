Stand: 28.01.2023 14:53 Uhr Torgelow: Schüsse mit Gasdruckpistole auf 19-Jährigen

Auf dem Marktplatz von Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist in der Nacht zum Sonnabend auf einen 19-Jährigen mit einer Gasdruckpistole geschossen worden. Dadurch wurde der junge Mann am Kopf verletzt. Später durchsuchten die Polizeibeamten eine Wohnung in Torgelow, weil sich die beiden 21 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen dort eventuell aufhalten könnten. Die Polizei fand dort später - neben der Gasdruckpistole mit Munition - auch mehrere Cannabispflanzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.01.2023 | 15:00 Uhr