Stand: 13.01.2021 14:22 Uhr Torgelow: Schüler kehren vorzeitig aus England zurück

Die Austauschschüler einer Privatschule aus Torgelow am See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kehren am Donnerstag vorzeitig aus Großbritannien vorzeitig zurück. Sie waren vor etwas mehr als einer Woche nach England geflogen und sollten dort eigentlich drei Wochen bleiben. Die elf Neuntklässler und ihre zwei Betreuer sollen nach ihrer Rückkehr zu Hause in Quarantäne gehen. In dieser Zeit werden sie weiter online von dem Austauschinternat in England unterrichtet. In der Internatsschule gehört der Schüler-Austausch seit Jahren zum festen Programm. | 13.01.2021 14:22