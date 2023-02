Stand: 18.02.2023 08:00 Uhr Torgelow: Scheiben der Festhalle "Ueckersaal" eingeschlagen

In Torgelow haben Unbekannte am Freitagabend mehrere Scheiben der Festhalle "Ueckersaal" im Stadtzentrum eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Wer etwas davon mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei MV zu melden.

