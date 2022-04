Stand: 26.04.2022 09:44 Uhr Torgelow: Nach versuchter Vergewaltigung Haftbefehl beantragt

Die Neubrandenburger Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen beantragt, der versucht haben soll, eine Frau in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu vergewaltigen. Der Beschuldigte soll am Sonntag eine 49 Jahre alte Radfahrerin in einem Wald am Stadtrand abgedrängt und attackiert haben, um sie sexuell zu missbrauchen. Die Frau konnte fliehen und alarmierte einen Zeugen. Dieser habe den 22-Jährigen festgehalten, bis die Polizei kam. | 26.04.2022 09:42