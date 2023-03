Stand: 14.03.2023 06:16 Uhr Torgelow: Ermittlungen nach Laubenbrand

Nach einem Brand in einer Kleingartenanlage in Torgelow (Landkreis-Vorpommern Greifswald) ermittelt die Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 23-Jähriger gegen in der Nacht zu Dienstag einen Ofen in einer Laube angezündet. Das Feuer geriet aber außer Kontrolle und die Laube stand in kürzester Zeit in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Mann und eine 19-jährige Frau mit ihrem Säugling blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.

