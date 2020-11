Stand: 27.11.2020 10:40 Uhr Torgelow: Eisengießerei verlängert Insolvenzverfahren

Das zuständige Gericht in Neubrandenburg und die Gläubiger hatten für diese Verlängerung von zwei Monaten grünes Licht gegeben, so der Geschäftsführer der Eisengießerei, Krumhoff. Bis Ende Januar müssen nun ein Insolvenzplan vorliegen und neue Investoren gefunden werden. Es gebe eine Reihe von Interessenten, es müsse aber sehr genau geprüft werden, wer infrage kommt, heißt es von der Geschäftsführung. Die Produktion mit rund 320 Mitarbeitern laufe weiter. Im Juli musste die Eisengießerei Insolvenz anmelden. Es gab unter anderem Probleme mit Geschäftspartnern im Ausland, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Die Landesregierung hat Landeshilfen in Aussicht gestellt. | 27.11.2020 10:45