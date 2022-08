Stand: 06.08.2022 11:27 Uhr Torgelow: Dieseldieb von Arbeitskollegen gestellt

Nach wiederholten Dieseldiebstählen in einem Busunternehmen in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben sich Mitarbeiter auf die Lauer gelegt und am Freitagabend einen ihrer Kollegen auf frischer Tat ertappt. Der 58-Jährige hatte bereits 25 Liter aus einem Bus abgezapft, als die Mitarbeiter sein Treiben entdeckten, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Polizisten stellten das Tatwerkzeug - einen Schlauch und einen Akkuschrauber mit Pumpe - sicher. Unklar ist, ob der Mann auch für die anderen Dieseldiebstähle in den vergangenen zwei Jahren verantwortlich ist. | 06.08.2022 11:12