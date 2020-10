Stand: 15.10.2020 10:30 Uhr Torgelow: Auto kollidiert mit Baum - Fahrer tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Torgelow und Liepgarten (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 24-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er auf nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs und kam in einer Kurve von der Straße ab. Er kollidierte mit zwei Bäumen und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Mann noch aus dem Wagen befreien, er starb aber noch an der Unfallstelle. | 15.10.2020 10:30