Stand: 18.04.2021 13:44 Uhr Torgelow: 340 Menschen ohne Termin geimpft

Bei einer spontanen Impf-Aktion sind am Sonntag in Torgelow 340 Menschen ohne Voranmeldung geimpft worden darunter vor allem über 60-Jährige, Feuerwehrleute und pflegende Angehörige. Wie Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann dem NDR sagte, sei alles reibungslos und unkompliziert gelaufen. Die älteste Geimpfte in der Torgelower Stadthalle sei 101 Jahre alt gewesen. 18.04.2021 19:32