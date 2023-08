Stand: 18.08.2023 12:16 Uhr Tolles Ergebnis: Sternsinger sammeln in MV über 124.000 Euro

Im Januar sind die Sternsinger auch in Norddeutschland wieder von Haus zu Haus gezogen - jetzt wurde das Ergebnis der Aktion verkündet: Demnach kamen insgesamt knapp 370.000 Euro für soziale Projekte zusammen. Das Erzbistum Hamburg teilte mit, dass in Mecklenburg-Vorpommern rund 124.400 Euro gespendet wurden. In Hamburg waren es 140.500 Euro und in Schleswig-Holstein knapp 105.000 Euro. Das sind insgesamt fast 29.000 Euro mehr als im Vorjahr. Organisiert wird die Aktion alljährlich vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

