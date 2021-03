"Tödliches Pferde-Virus könnte auch Ställe in MV erwischen" Stand: 03.03.2021 11:49 Uhr Nach dem Ausbruch eines für Pferde tödlichen Virus sind Reiter in Mecklenburg-Vorpommern besorgt. Tierarzt Dr. Jörg Neubauer rät dazu, die Tiere in den Ställen zu lassen und Kontakt zu anderen Pferden zu meiden.

Die Reitsportszene in Mecklenburg-Vorpommern ist beunruhigt. Grund dafür ist der Ausbruch des sogenannten Pferde-Herpes, einer hochansteckenden Viruskrankheit. Aufgetreten ist dieses Virus bei einem internationalen Reitturnier in Valencia (Spanien). In der Reiterszene spricht man vom schlimmsten Ausbruch in Europa seit vielen Jahrzehnten. Auch Qadira, die zwölf Jahre alte Stute von Tessa Leni Tillmann, der deutschen Topnachwuchsreiterin aus Mecklenburg-Vorpommern, ist an diesem Virus gestorben. Die 16-Jährige wurde bereits vor zwei Jahren Vize-Europameisterin.

Infektion verläuft bei Pferden in der Regel tödlich

Dr. Jörg Neubauer, der verantwortliche Turnier-Tierarzt für Mecklenburg-Vorpommern, sieht den Ausbruch mit Sorge. Es gibt mehrere Virenstämme, die diese Krankheit übertragen, doch ausgerechnet der in Valencia aufgetretene EHV-1-Stamm ist besonders aggressiv, so Jörg Naubauer. Das Virus löst bei Pferden, vornehmlich bei Stuten, zunächst Fieber aus, die Infektion setzt sich dann über das Rückenmark fort. Die Tiere verenden dann für gewöhnlich innerhalb weniger Tage. Der Ausbruch in Spanien sei schon heftig, wirklich selten sei eine Infektion mit einem Herpes-Virus allerdings nicht. Neubauer geht davon aus, dass es möglicherweise auch einige Betriebe oder Ställe in Mecklenburg-Vorpommern erwischen könnte.

So können Pferdehalter ihre Tiere schützen

Jörg Neubauer empfiehlt Pferdehaltern, ihre Tiere für vier Wochen möglichst nicht aus dem Stall zu lassen. Auf gar keinen Fall sollten die Tiere in Kontakt mit Pferden aus anderen Ställen kommen. Eine Impfpflicht gegen das tödliche Pferde-Virus gibt es nicht, trotzdem empfiehlt der Experte diese. Eine Impfung gegen Herpes-Viren muss zweimal pro Jahr durchgeführt werden und kostet jeweils zwischen 50 und 70 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.03.2021 | 12:00 Uhr