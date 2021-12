Stand: 17.12.2021 07:48 Uhr Tödlicher Unfall in Sievershagen: Urteil erwartet

Im Prozess gegen einen 21-Jährigen nach einem tödlichen Verkehrsunfall wird am Landgericht Rostock am Vormittag das Urteil erwartet. Er soll im August 2020 in Sievershagen bei Rostock eine Ampel überfahren und eine Radlerin tödlich verletzt haben. In erster Instanz hatte das Amtsgericht Rostock den jungen Mann bereits zu zwei Jahren und drei Monaten Haft und einer mehrjährigen Führerschein-Sperre verurteilt. Dagegen hatte er Berufung eingelegt. Das Landgericht muss entscheiden, ob der Mann nach dem Erwachsenen-Strafrecht zu verurteilen ist oder nicht. Auch die Kammer in nächst höherer Instanz sieht es als erwiesen an, dass der damals 20-Jährige im August 2020 mit mehr als 110 Stundenkilometern über eine Ampel fuhr, die schon mehrere Sekunden lang Rot zeigte. Das Auto erfasste eine 52-jährige Radfahrerin, die gerade die Straße in Sievershagen überqueren wollte. Der Angeklagte habe sich nicht um das sterbende Opfer gekümmert und stattdessen mit einem Autovermieter telefoniert, um einen neuen Wagen zu bestellen. | 17.12.2021 07:47

