Tödlicher Unfall in Sievershagen: Haftstrafe für 21-Jährigen bestätigt

Ein heute 21-Jähriger muss als Verursacher eines tödlichen Unfalls mit einer Radfahrerin in Sievershagen für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Rostock bestätigte am Freitag in einem Berufungsverfahren das zuvor ergangene Urteil des Amtsgerichts. Der Mann hatte im August 2020 mit mehr als 110 Stundenkilometern eine Ampel überfahren, die schon mehrere Sekunden lang Rot zeigte. Das Auto erfasste eine 52-jährige Radfahrerin, die gerade die Straße überqueren wollte. Die Frau wurde tödlich verletzt. | 17.12.2021 11:42

